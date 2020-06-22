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Барселона определилась с ценой Дембеле

14:57 - Читати українською
Барселона определилась с ценой Дембеле
Усман Дембеле / Marca

Вингер Барселоны Усман Дембеле близок к уходу из каталонского клуба.

Барселона готова отпустить Дембеле примерно за 50-60 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

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По информации издания, "блаугранас" готовы рассмотреть не только продажу игрока, но и аренду с обязательным правом выкупа. Добавим, что на Дембеле претендует Ливерпуль.

К слову, Усман провел в составе Барселоны лишь 5 матчей в текущем чемпионате Испании, записав в свой актив 1 гол.

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Теги
Испания Ливерпуль Ливерпуль Барселона Барселона Трансферы Усман Усман Дембеле Трансферы Барселоны
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