Барселона определилась с ценой Дембеле

Вингер Барселоны Усман Дембеле близок к уходу из каталонского клуба.

Барселона готова отпустить Дембеле примерно за 50-60 млн евро, сообщает Mundo Deportivo.

Барселона решила избавиться от Дембеле

По информации издания, "блаугранас" готовы рассмотреть не только продажу игрока, но и аренду с обязательным правом выкупа. Добавим, что на Дембеле претендует Ливерпуль.

К слову, Усман провел в составе Барселоны лишь 5 матчей в текущем чемпионате Испании, записав в свой актив 1 гол.

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