Барселона решила избавиться от Дембеле

Форвард Барселоны Усман Дембеле не нужен каталонскому клубу.

Руководство Барселоны решило выставить Усмана Дембеле на продажу во время летнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

Ливерпуль не смог убедить Дембеле покинуть Барселону

В лагере каталонцев понимают, что из-за травматичности 23-летнего француза не смогут вернуть уплаченные за него деньги (переход с Боруссии Д за 105 млн евро).

По информации СМИ, нападающим интересуются Ювентус, ПСЖ и Ливерпуль. В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей.

Барселона проводить великий розпродаж: на двері вказали 3-м лідерам – гарячі цінники і нова суперціль