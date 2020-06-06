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Барселона решила избавиться от Дембеле

20:28 121 Читати українською
Барселона решила избавиться от Дембеле
Усман Дембеле / Фото Marca

Форвард Барселоны Усман Дембеле не нужен каталонскому клубу.

Руководство Барселоны решило выставить Усмана Дембеле на продажу во время летнего трансферного окна, сообщает Diario Sport.

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В лагере каталонцев понимают, что из-за травматичности 23-летнего француза не смогут вернуть уплаченные за него деньги (переход с Боруссии Д за 105 млн евро).

По информации СМИ, нападающим интересуются Ювентус, ПСЖ и Ливерпуль. В нынешнем сезоне Ла Лиги Дембеле провел всего 5 матчей.

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