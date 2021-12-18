Барселона відхилятиме усі пропозиції щодо 6-х футболістів, серед яких опинились: Рональд Араухо, Гаві, Ніко Гонсалес, Педрі, Ансу Фаті та воротар Марк-Андре тер Штеген, повідомляє Diario Sport.

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Скрутне фінансове становище каталонців робить усіх інших представників "блаугранас" доступними на трансферному ринку. Наставник Барси Хаві Ернандес вже неодноразово заявляв, що команда потребує підсилення.

Нагадаємо, каталонці вилетіли з групового етапу ЛЧ, а після 16-ти турів Ла Ліги вони розташовуються лише на 8-й сходинці.

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