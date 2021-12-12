Мадридское дерби между Реалом и Атлетиком в 17-м туре Ла Лиги имело особое значение. "Сливочные" подходили ко встрече в статусе лидера чемпионата, держа отрыв от второй позиции (Севильи) в пять очков, от третьей (Бетис) – в шесть, а от четвёртой-пятой (Атлетико и Сосьедад) – аж на десять. Соответственно, победа над "матрасниками" на Сантьяго Бернабеу окончательно сделала бы подопечных Карло Анчелотти фаворитом на золото испанского первенства. "Кольчонерос" же, по всей вероятности, надолго выпали бы из борьбы.

Команда Диего Симеоне активнее начала встречу, организовав несколько опасных фланговых прорывов с перспективными передачами в штрафную, но только раз подобный эпизод удалось завершить ударом – это Кунья пробивал метров с 15-ти на трибуны. Реал выжидал до 10 минут, после чего перетянул инициативу.

В целом, матч стартовал динамично, но без явного преимущества какой-либо из команд и без острых моментов. Тем более неожиданным оказался гол "бланкос" на 16-й минуте: Модрич перехватил мяч в центре, после чего хозяева разогнали контратаку 4-в-6 с пасом Асенсио правым флангом на ход Винисиусу – Жуниор же завершил атаку передачей в спины защитникам под удар Бензема. Карим положил корпус и мощным выстрелом с лёту поразил правый нижний угол. 1:0!

Быстро отыграться Атлетико не удалось, но и Реал в последующие 20 минут не смог развить своё преимущество в счёте. Дерби скатилось к позиционной борьбе с большим количеством фолов – некоторые могли завершиться удалениями, но Матеу Лаос игнорировал подобные эпизоды. На 36-й минуте фанатов наконец-то порадовали моментом – это Гризманн со стандарта закрутил мяч в девятку. Куртуа парировал, а Реал на 38-й минуте ответил выходом Винисиуса практически один на один с Облаком. К счастью для гостей, угол оказался слишком острым, так что Ян парировал удар бразильца.

Отдыхать команды отправились при счете 1:0 в пользу "бланкос". В раздевалке Карло Анчелотти пришлось заменить Бензема на Йовича – похоже, француз после повреждения ещё не готов к полным матчам. К Луке в Мадриде относятся скептически, но недавно он стал архитектором победы над Сосьедадом.

Второй тайм стартовал с момента размена. Реал должен был забивать второй гол уже через две минуты после возобновления игры, однако Асенсио после вбегания на край штрафной и удачного раскачивания защитника затянул с ударом. Атлетико мог наказать на 50-й минуте контратактой с выстрелом Фелиша метров с 20-ти – Куртуа неуверенно отбил мяч перед собой, но тут же накрыл сферу. Еще через минуту Кунья принял скрытую передачу от Фелиша и с левого угла вратарской пробил под ближнюю штангу – Куртуа спас!

Если ты не забиваешь, забивают тебе. Эту теорему подопечные Карло Анчелотти доказали на 57-й минуте, а одним из героев эпизода стал Йович! Лука разогнал быструю атаку, отдал пас влево на Винисиуса, а бразилец, сместившись в центр, перевел мяч на правый край штрафной – Асенсио же оттуда выстрелил точно в дальний нижний угол. 2:0!

Диего Симеоне сразу же бросил в бой Лоди и Суареса, а затем ещё и Эрреру, однако моментального усиления игры не произошло. Реал начал играть по счёту, мало работая у чужой штрафной и еще меньше позволяя у собственных ворот. Тем не менее, в последние 15 минут "матрасники" таки могли возродить интригу: на 76-й Лемар пробивал в дальний угол с линии штрафной (Куртуа спас хозяев), на 80-й Лемар едва не закрутил мяч из углового в створ (Куртуа снова выручил), а на 90+1-й Фелиш метров из четырёх выстрелил из острого угла – Куртуа парировал головой!

В итоге финальный свисток зафиксировал победу Реала со счётом 2:0. Подопечные Карло Анчелотти отрываются от Атлетико на 13 очков, сделав весомую заявку на чемпионство.