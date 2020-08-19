Барселона оперативно нашла замену Абидалю

Барселона объявила имя специалиста, который заменил Эрика Абидаля в должности технического секретаря клуба.

Функции француза возьмет на себя 52-летний Рамон Планес, информирует официальный сайт каталонского гранда.

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Вчера (18 августа) было объявлено, что контракт с Абидалем расторгнут по обоюдному согласию сторон. Планес присоединился к Барселоне летом 2018 года, получив должность помощника технического директора. Ранее испанский специалист работал спортивным директором в Эспаньоле, Эльче, Райо Вальекано и Хетафе.

Напомним, по итогам сезона 2019/20 Барселона не добыла ни одного трофея, что привело к увольнению главного тренера Кике Сетьена.

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