Барселона оперативно знайшла заміну Абідалю

Барселона оголосила ім'я фахівця, який замінив Еріка Абідаля на посаді технічного секретаря клубу.

Функції француза візьме на себе 52-річний Рамон Планес, інформує офіційний сайт каталонського гранда.

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Вчора (18 серпня) було оголошено, що контракт з Абідалем розірваний за обопільною згодою сторін. Планес приєднався до Барселони влітку 2018-го, отримавши посаду помічника технічного директора. Раніше іспанський фахівець працював спортивним директором у Еспаньйолі, Ельче, Райо Вальєкано та Хетафе.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2019/20 Барселона не здобула жодного трофея, що призвело до звільнення головного тренера Кіке Сетьєна.

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