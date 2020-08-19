Барселона официально назначила Кумана новым главным тренером

Контракт нидерландца рассчитан до 30 июня 2022 года, информирует официальный сайт "блаугранас". Презентация нового наставника состоится сегодня, в 18:00 по испанскому времени.

Бывшая звезда Барселоны станет помощником Кумана

Куман защищал цвета Барселоны в статусе игрока с 1989 по 1995 год, выиграв Кубок чемпионов и 4 раза Ла Лигу. С 1998-го по 2000-й работал в Барселоне ассистентом Луи ван Гала. Затем началась самостоятельная карьера – Витесс, Аякс, Бенфика, ПСВ, Валенсия, АЗ, Фейеноорд, Саутгемптон и Эвертон.

С 2018 года возглавлял национальную сборную Нидерландов, которая станет первым соперником Украины на чемпионате Европы-2020. Таким образом, "оранжевые" на Евро-2020 будут иметь нового тренера. Что касается Барселоны, то Месси и Ко по итогам сезона 2019/20 не добыли ни одного трофея.

Битва за Мессі: перспективи ПСЖ і Манчестер Сіті у боротьбі за Лео та шанси аргентинця поза Барселоною