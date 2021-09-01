Номер, который стал свободным после ухода Антуана Гризманна, недолго оставался вакантным.

Пресс-лужба Барселоны опубликовала список командных номеров, под которыми футболисты будут выступать в нынешнем сезоне.

Фати получил 10-й номер после ухода Месси из Барселоны

"Семерку" получил француз Усман Дембеле. В прошлом сезоне этот номер носил Антуан Гризманн, который вернулся в Атлетико. Ранее Дембеле играл под 7-м номером за дортмундскую Боруссию в сезоне 2016/17.

Добавим, что в текущей кампании Усман еще не сыграл ни одного матча, да и в предыдущих сезонах он регулярно оказывался вне игры из-за травм.

Трансферный дедлайн, лето-2021: Гризманн вернулся в Атлетико, Жерсон покинул Динамо – как это было