Номер, який став вільним після відходу Антуана Грізманна, недовго залишався вакантним.

Прес-лужба Барселони опублікувала список командних номерів, під якими футболісти виступатимуть у нинішньому сезоні.

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"Сімку" отримав француз Усман Дембеле. У минулому сезоні цей номер носив Антуан Грізманн, який повернувся у Атлетіко. Раніше Дембеле грав під 7-м номером за дортмундську Борусію в сезоні 2016/17.

Додамо, що у поточній кампанії Усман ще не зіграв жодного матчу, та й у попередніх сезонах він регулярно опинявся поза грою через травми.

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