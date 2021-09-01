Вингер Барселоны Ансу Фати продолжает утверждаться в статусе главной звезды каталонского клуба после ухода Лионеля Месси.

Барселона решила не оставлять культовую десятку вакантной и вручила игровой номер своей звезде – Ансу Фати.

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Ранее сообщалось, что "блаугранас" планируют вывести 10-й номер из обращения, но это запрещено правилами Ла Лиги. Клуб намеревался вручить номер одном из воспитанников Ла Масии. Также кандидатом на роль наследника Месси назывался Коутинью, но бразилец отказался от предложения.

К слову, Ансу Фати провел лишь 10 матчей в составе Барселоны в прошлом сезоне, отметившись 5 голами и 4 ассистами. Большую часть сезона вингер пропустил из-за сложной травмы.

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