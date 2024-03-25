Бавария, которая летом хочет усилить линию защиты, обратила внимание на 25-летнего уругвайца. Мюнхенцы даже сделали предложение Барселоне по Рональду Араухо в размере 70 миллионов.

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По информации Mundo Deportivo, руководство "блаугранас" считает продление соглашения с Араухо одним из приоритетных вопросов, поскольку защитник рассматривается как один из ключевых игроков команды.

Как пишет источник, после появления информации о том, что будущее Араухо в Барселоне находится под вопросом, президент клуба Жоан Лапорта связался с игроком, чтобы сообщить, что клуб рассчитывает на него и его продажа исключена. При этом у "кулес" растет уверенность в том, что соглашение с Араухо будет продлено в ближайшее время.

Действующий контракт уругвайского защитника с Барселоной истекает летом 2026 года. Рональд отыграл за "блаугранас" в 144 матчах, в которых забил восемь голов и отдал три ассиста. В сезоне 2022/23 Араухо в составе Барселоны завоевывал титул чемпиона Испании.

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