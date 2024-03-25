Баварія, яка влітку хоче посилити лінію захисту, звернула увагу на 25-річного уругвайця. Мюнхенці навіть зробили пропозицію Барселоні щодо Рональда Араухо у розмірі 70 мільйонів.

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За інформацією Mundo Deportivo, керівництво "блаугранас" вважає продовження угоди з Араухо одним із пріоритетних питань, оскільки захисник розглядається як один із ключових гравців команди.

Як пише джерело, після появи інформації про те, що майбутнє Араухо в Барселоні перебуває під питанням, президент клубу Жоан Лапорта зв'язався з гравцем, щоб повідомити, що клуб розраховує на нього і його продаж виключений. При цьому в "кулес" зростає впевненість у тому, що угоду з Араухо буде продовжено найближчим часом.

Чинний контракт уругвайського захисника з Барселоною закінчується влітку 2026 року. Рональд відіграв за "блаугранас" у 144 матчах, в яких забив вісім голів та віддав три асисти. У сезоні 2022/23 Араухо у складі Барселони здобував титул чемпіона Іспанії.

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