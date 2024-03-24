Один из клубов чемпионата СА предлагал нападающему Барселоны более 100 миллионов зарплаты в год, утверждает Mundo Deportivo.

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Саудовцы еще летом пытались пригласить Левандовски, но получили отказ. Первая часть сезона складывалась для 35-летнего поляка тяжело, поэтому была предпринята повторная попытка. Ответ тот же – Роберт не имеет никакого намерения перебираться на Восток.

Левандовски твердо настроен отработать до конца свой контракт с Барсой (лето 2026 года). Семье поляка очень нравится столица Каталонии, где они хотят осесть после завершения игровой карьеры. Форвард вернулся к привычным цифрам в нынешней кампании – 20 голов и 9 ассистов в 39 матчах.

В текущем сезоне Ла Лиги Барса занимает второе место, отставая от Реала на 8 очков. В четвертьфинале ЛЧ "блаугранас" сыграют против ПСЖ.

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