В ближайшее время наставник Барселоны Хави продлит контракт с каталонским клубом до июня 2026 года. Об этом информирует Marca. Согласно источнику, президент Барселоны Жоан Лапорта согласовал и "закрыл" новое соглашение с Хави.

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Переговоры о продлении контракта между клубом и тренером начались несколько месяцев назад, и, как и в любой сделке, у них были свои разногласия. Однако расхождения были минимальными.

Срок действующего соглашения тренера с "блаугранас" завершался летом 2024 года. Сообщается, что Хави счастлив в столице Каталонии и ни разу не рассматривал возможность ухода из клуба.

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