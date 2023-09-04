Найближчим часом наставник Барселони Хаві продовжить контракт із каталонським клубом до червня 2026 року. Про це інформує Marca. Згідно з джерелом, президент Барселони Жоан Лапорта погодив і "закрив" нову угоду з Хаві.

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Переговори щодо продовження контракту між клубом і тренером почалися кілька місяців тому, і, як і в будь-якій угоді, у них були свої розбіжності. Однак вони були мінімальними.

Термін чинної угоди тренера з "блаугранас" завершувався влітку 2024 року. Повідомляється, що Хаві щасливий у столиці Каталонії і жодного разу не розглядав можливість відходу з клубу.

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