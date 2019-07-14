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Барселона оформила кредит на трансфер Гризманна

22:00 216 Читати українською
Барселона оформила кредит на трансфер Гризманна
Антуан Гризманн / ФК Барселона

Президент Барселоны Жозеп Бартомеу заявил, что клуб оформил кредит для подписания Антуана Гризманна.

"Осуществить этот трансфер было нелегко, потому что мы должны были выплатить сумму отступных. Генеральный директор клуба Оскар Грау встречался с коллегой из Атлетико Мигелем Анхелем Хиль Марином, чтоб попытаться договориться о выплате клаусулы в рассрочку. У нас были и другие платёжные обязательства, поэтому мы просили об этом.

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Барселона запросила кредит на 35 млн евро. Эта сумма будет возвращено в течение шести месяцев. Ещё 85 млн евро будут взяты с платёжных счетов клуба, которые у нас есть", – цитирует Бартомеу Mundo Deportivo.

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