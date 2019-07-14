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Барселона оформила кредит на трансфер Грізманна

22:00 193 Читать на русском
Барселона оформила кредит на трансфер Грізманна
Антуан Грізманн / ФК Барселона

Президент Барселони Жозеп Бартомеу заявив, що клуб оформив кредит для підписання Антуана Грізманна.

"Здійснити цей трансфер було нелегко, тому що ми повинні були виплатити суму відступних. Генеральний директор клубу Оскар Грау зустрічався з колегою з Атлетіко Мігелем Анхелем Хіль Маріном, щоб спробувати домовитися про виплату клаусули у розстрочку. У нас були і інші платіжні зобов'язання, тому ми просили про це.

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Барселона запросила кредит на 35 млн євро. Ця сума буде повернена протягом шести місяців. Ще 85 млн євро будуть взяті з платіжних рахунків клубу, які у нас є", – цитує Бартомеу Mundo Deportivo.

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