Каталонці обрали новий квартет капітанів команди. Вперше до списку потрапили де Йонг і Араухо.

Іспанці Серхіо Бускетс та Жорді Альба, які носили капітанську пов'язку каталонської Барселони, перейшли в Інтер Маямі, чим змусили свою колишню команду обирати новий квартет капітанів.

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"Синьо-гранатові" на офіційному сайті оголосили про призначення наступних футболістів на роль капітанів. Перший – Серхі Роберто, другий – Марк-Андре тер Штеген, третій – Рональд Араухо, четвертий – Френкі де Йонг. Капітанів обирали футболісти шляхом голосування.

Роберто став третім капітаном, коли Ліонель Мессі залишив клуб у 2021 році, відтоді першими двома були Серхіо Бускетс та Жерар Піке. Коли Піке завершив карʼєру, Роберто став другим, а Тер Штегена обрали четвертим. Араухо та Де Йонг вперше обрані капітанами Барселони.

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