В своих соцсетях каталонцы объявили об очередном летнем новичке. Ориоль Ромеу подписал контракт с Барселоной на три сезона – до 2026 года.

Игрок Барселоны стал одноклубником Цыганкова - каталонцы разыграли "договорняк"

В прошлом сезоне 31-летний полузащитник за Жирону отыграл в 34 матчах, в которых забил два гола. За своего игрока "красно-белые" получат около 4,5 миллиона евро, а также частью сделки стал переход полузащитника каталонцев Пабло Торре. Барселона прописала в контракте Ромеу клаусулу в размере 400 миллионов евро.

Напомним, что Ориоль – воспитанник каталонцев. Однако за первую команду он отыграл всего в двух матчах. Ромеу покинул "блаугранас" в 2011 году.

Переход Ромеу – четвертый трансфер Барселоны этим летом. Недавно каталонцы представили защитника Иньиго Мартинеса, нападающего Витора Роке и полузащитника Илкая Гюндогана.

Ліга Негрейри: Барса та Реал знецінили Прімеру – брудні розбірки і більше нічого