Барселона официально уволила Вальверде и назначила Сетьена

Эрнесто Вальверде покинул кресло главного тренера Барселоны. Вместо него команду возглавил другой испанский специалист – Кике Сетьен.

Барселона объявила о прекращении сотрудничества с Эрнесто Вальверде, сообщает официальный сайт клуба.

Один із найкращих

Последним поединком 55-летнего специалиста во главе каталонского гранда стал полуфинал Суперкубка Испании, где Барса неожиданно уступила Атлетико (2:3). Напомним, испанец возглавил "блаугранас" летом 2017 года, сменив на этом посту Луиса Энрике. Стоит отметить, что Барса впервые за 17 лет попрощалась с наставником посреди сезона. При каденции Вальверде каталонцы дважды становились чемпионами Примеры, завоевали Кубок Короля, а также победили в Суперкубке Испании.

Новым главным тренером "блаугранас" стал Кике Сетьен, контракт с которым рассчитан до лета 2022 года. Летом 61-летний специалист покинул Бетис. Сетьен имеет опыт работы в Лас-Пальмасе, Луго, Расинге и еще нескольких испанских клубах. Ранее специалист сам неоднократно заявлял, что мечтает поработать в каталонском клубе. Интересно, что летом Сетьена называли претендентом на пост главного тренера Шахтера.

После 19-ти туров Примеры действующий чемпион Испании лидирует, опережая Реал лишь по дополнительным показателям. В 1/8 финала Лиги чемпионов Барселону ожидает встреча с Наполи.

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