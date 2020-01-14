Барселона офіційно звільнила Вальверде та призначила Сетьєна

Ернесто Вальверде покинув крісло головного тренера Барселони. Замість нього команду очолив інший іспанський фахівець – Кіке Сетьєн.

Барселона оголосила про припинення співпраці з Ернесто Вальверде, повідомляє офіційний сайт клубу.

Один із найкращих

Останнім поєдинком 55-річного фахівця на чолі каталонського гранда став півфінал Суперкубка Іспанії, де Барса несподівано поступилась Атлетіко (2:3). Нагадаємо, іспанець очолив "блаугранас" влітку 2017-го, замінивши на цій посаді Луїса Енріке. Варто відзначити, що Барса вперше за 17 років попрощалась з наставником посеред сезону. За каденції Вальверде каталонці двічі ставали чемпіонами Прімери, завоювали Кубок Короля, а також тріумфували у Суперкубку Іспанії.

Новим головним тренером "блаугранас" став Кіке Сетьєн, контракт з яким розрахований до літа 2022 року. Влітку 61-річний фахівець покинув Бетіс. Сетьєн має досвід роботи в Лас-Пальмасі, Луго, Расінгу та ще низці іспанських клубів. Раніше фахівець сам неодноразово заявляв, що мріє попрацювати в каталонському клубі. Цікаво, що влітку Сетьєна називали претендентом на посаду головного тренера Шахтаря.

Після 19-ти турів Прімери чинний чемпіон Іспанії лідирує, випереджаючи Реал лише за додатковими показниками. В 1/8 фіналу Ліги чемпіонів на Барселону очікує зустріч з Наполі.

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