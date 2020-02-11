toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Испания
ДИНАМО КИЕВ - БАТЭ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ АНДРЕЙ ЛУНИН

Барселона официально потеряла Дембеле на полгода – путь к новому трансферу открыт

19:57 202 Читати українською
Барселона официально потеряла Дембеле на полгода – путь к новому трансферу открыт
Усман Дембеле / фото: Барселона

Нападающий Барселоны Усман Дембеле вынужден пройти длительную реабилитацию после травмы.

Сегодня, 11 февраля, Дембеле был прооперирован в Финляндии. Ранее у француза диагностировали разрыв сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги.

Дембеле был прооперирован в Финляндии – Барселона отправила Абидаля для поддержки форварда

Для восстановления 22-летнему нападающему понадобится не менее шести месяцев, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По информации Marca, это больше минимального срока, который позволил бы Барселоне подписать нового форварда, несмотря на закрытое трансферное окно. Правда, официально это решение должен утвердить медицинский комитет. Однако нет никаких причин для отказа.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги позволило "сине-гранатовым" дозаявить нового игрока, но только такого, что выступает испанских дивизионах.

Гармата Маліновського, розкішний міланський трилер, сюрпризи Бундесліги, рятівний Мессі – огляд вікенду

blog_ava
Барселона определилась с форвардом – игрока попытаются подписать до конца недели
10:25
735
Теги
Испания Барселона Барселона Главное Усман Дембеле Усман Дембеле
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
16
час
:
57
мин
Динамо Киев
15:00
Тобол
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук