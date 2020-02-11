Барселона официально потеряла Дембеле на полгода – путь к новому трансферу открыт

Нападающий Барселоны Усман Дембеле вынужден пройти длительную реабилитацию после травмы.

Сегодня, 11 февраля, Дембеле был прооперирован в Финляндии. Ранее у француза диагностировали разрыв сухожилия двуглавой мышцы бедра правой ноги.

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Для восстановления 22-летнему нападающему понадобится не менее шести месяцев, сообщает пресс-служба каталонского клуба.

По информации Marca, это больше минимального срока, который позволил бы Барселоне подписать нового форварда, несмотря на закрытое трансферное окно. Правда, официально это решение должен утвердить медицинский комитет. Однако нет никаких причин для отказа.

Ранее сообщалось, что руководство Ла Лиги позволило "сине-гранатовым" дозаявить нового игрока, но только такого, что выступает испанских дивизионах.

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