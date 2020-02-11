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Дембеле был прооперирован в Финляндии – Барселона отправила Абидаля для поддержки форварда

17:20 25 Читати українською
Дембеле был прооперирован в Финляндии – Барселона отправила Абидаля для поддержки форварда
Усман Дембеле / Фото ФК Барселона

Теперь Усмана Дембеле ожидает длительная и тяжелая реабилитация.

Врачи провели сложную операции на правом бедре Усмана Дембеле, процедура прошла успешно, сообщает Mundo Deportivo.

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Операция проходила в Финляндии, куда француза сопровождал технический директор Барселоны Эрик Абидаль. О сроках восстановления 22-летнего француза не сообщается, но, очевидно, сезон для него закончился.

В текущем розыгрыше Ла Лиги из-за травм Дембеле провел всего 5 матчей.

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10:25
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Теги
Барселона Барселона Эрик Абидаль Эрик Абидаль Испания Усман Дембеле Усман Дембеле
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