Барселона офіційно втратила Дембеле на півроку – шлях до нового трансферу відкритий

Нападник Барселони Усман Дембеле змушений пройти тривалу реабілітацію після травми.

Сьогодні, 11 лютого, Дембеле був прооперований у Фінляндії. Раніше у француза діагностували розрив сухожилля двоголового м'яза стегна правої ноги.

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Для відновлення 22-річному нападнику знадобиться не менше шести місяців, повідомляє прес-служба каталонського клубу.

За інформацією Marca, це більше мінімального терміну, який дозволив би Барселоні підписати нового форварда попри закрите трансферне вікно. Щоправда, офіційно це рішення повинен затвердити медицинський комітет. Однак немає жодних причин для відмови.

Раніше повідомлялося, що керівництво Ла Ліги дозволило "синьо-гранатовим" дозаявити нового гравця, але лише такого, що виступає іспанських дивізіонах.

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