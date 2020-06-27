toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Испания
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Роковой конфликт с Месси – в твиттере показали видео, которое могло похоронить карьеру Артура на Камп Ноу

14:20 - Читати українською
Роковой конфликт с Месси – в твиттере показали видео, которое могло похоронить карьеру Артура на Камп Ноу
Артур против Месси / Getty Images

Вероятный уход Артура из Барселоны мог иметь затяжную предысторию, связанную с Лионелем Месси.

Главная звезда каталонцев не забыл перепалку с бразильцем во время товарищеского матча национальных сборных в ноябре прошлого года, предполагает Cadena Ser.

Мать Артура наехал на Сетьена – бразилец близок к уходу из Барселоны

Месси не понравились действия Артура после одного из нарушений, и он долго преследовал своего одноклубника из Барселоны. Хавбек пытался "замять" ситуацию, но аргентинец еще кричал ему что-то вслед. В соцсетях появилось немало сторонников теории о том, что Месси до сих пор держал обиду на Артура, поэтому мог помочь его переходу в Ювентус.

Напомним, переговоры Барселоны с туринцами находятся на финальной стадии. Ожидается, что Артур присоединится к чемпионам Италии, а "блаугранас" получат Миралема Пьянича.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду

blog_ava
Ювентус уничтожил Лечче – Шахов провел полный матч и привез гол, но классно выглядел до перерыва
00:45
1704
Теги
Испания Артур Барселона Барселона Лионель Лионель Месси Видеоновости
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
37
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук