Роковой конфликт с Месси – в твиттере показали видео, которое могло похоронить карьеру Артура на Камп Ноу

Вероятный уход Артура из Барселоны мог иметь затяжную предысторию, связанную с Лионелем Месси.

Главная звезда каталонцев не забыл перепалку с бразильцем во время товарищеского матча национальных сборных в ноябре прошлого года, предполагает Cadena Ser.

Мать Артура наехал на Сетьена – бразилец близок к уходу из Барселоны

Месси не понравились действия Артура после одного из нарушений, и он долго преследовал своего одноклубника из Барселоны. Хавбек пытался "замять" ситуацию, но аргентинец еще кричал ему что-то вслед. В соцсетях появилось немало сторонников теории о том, что Месси до сих пор держал обиду на Артура, поэтому мог помочь его переходу в Ювентус.

Напомним, переговоры Барселоны с туринцами находятся на финальной стадии. Ожидается, что Артур присоединится к чемпионам Италии, а "блаугранас" получат Миралема Пьянича.

Черговий шанс для Зінченка і Маліновського, Вердер сподівається на диво в останньому матчі легенди: топ-матчі вікенду