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Барселона согласовала трансфер Де Лигта, – Sky Sports

21 мая 21:15 563 Читати українською
Барселона согласовала трансфер Де Лигта, – Sky Sports
Маттейс Де Лигт / Reuters

Каталонская Барселона договорилась о переходе звезды Аякса Маттейса Де Лигта.

Эпопея с переходом талантливого защитника близка к завершению, информирует Sky Sports.

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Барселона смогла согласовать последние детали трансфера. Амстердамцы получат за своего капитана 74 миллиона евро. Испанский гранд смог опередить ведущие клубы Англии и Ювентус, которые также претендовали на Де Лигта.

Ранее Барселона подписала партнера Де Лигта с Аякса – хавбека Френки де Йонга.

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