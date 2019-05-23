Барселона офіційно підписала Людовіта Рейса

Каталонська Барселона оголосила про підписання нідерландського півзахисника Гронінгена Людовіта Рейса.

Барселона офіційно оголосила про підписання нідерландського півзахисника Людовіта Рейса з Гронінгена. Сума трансферу склала 3,25 млн євро, контракт розрахований до 2022 року з опцією продовження ще на 2 сезони і включатиме клаусулу у розмірі 100 млн євро, інформує Mundo Deportivo.

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Рейс зіграв 50 матчів у складі Гронінгена у свої 18 років. Гравець вчора пройшов медичний огляд, а сьогодні вже підписав контракт.

Додається, що Рейс підсилить Барселону Б, хоча і проведе передсезонну підготовку з основною командою.

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