Барселона начала избавляться от игроков, которые не нужны новому главному тренеру.

Первой жертвой "чистки" Хави стал 22-летний полузащитник Алекс Кольядо. Воспитанник "блаугранас" до конца сезона будет выступать за Гранаду на правах аренды, сообщает пресс-служба каталонцев.

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Кольядо еще летом должен был присоединиться к Шеффилд Юнайтед, однако в последний момент сделка сорвалась. Барселона не успела внести хавбека в заявку ни на один из турниров, поэтому тот не имел права выходить в официальных матчах. Алекс был лидером и капитаном молодежки "блаугранас", но закрепиться в первой команде не удалось.

Добавим, что Гранада сможет заявить новичка уже в январе. Команда Роберта Морено занимает 15-ю строчку Примеры, оторвавшись от зоны вылета всего на 3 очка.

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