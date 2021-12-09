Першою жертвою "чистки" Хаві став 22-річний півзахисник Алекс Кольядо. Вихованець "блаугранас" до кінця сезону виступатиме за Гранаду на правах оренди, інформує прес-служба каталонців.

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Кольядо ще влітку мав приєднатися до Шеффілд Юнайтед, однак в останній момент угода зірвалася. Барселона не встигла внести хавбека в заявку на жоден з турнірів, тому той не мав права виходити в офіційних матчах. Алекс був лідером і капітаном молодіжки "блаугранас", але закріпитися у першій команді не вдалося.

Додамо, що Гранада зможе заявити новачка вже у січні. Команда Роберта Морено посідає 15-ту сходинку Прімери, відірвавшись від зони вильоту всього на 3 очки.

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