Наставник Барселоны Хави пытался достучаться до подопечных в перерыве матча Лиги чемпионов.

После первого тайма Хави не скрывал разочарования от игры команды. Тренер в перерыве забежал в раздевалку и кричал на футболистов, сообщает издание Sport.

"Некоторые из вас не понимают, что значит играть за Барсу", – вскрикнул Хави.

Кроме объяснения тактических моментов, Хави пытался разбудить команду. Он апеллировал к самоотдаче. Однако футболисты не отреагировали. Разочарованный тренер после матча уже не высказывал никаких претензий.

Барселона вылетела из Лиги чемпионов после разгромного поражения в Мюнхене. Каталонцы весной сыграют в Лиге Европы.

Барселона провалилась в Мюнхене и вылетела из Лиги чемпионов – Бавария разгромом одобрила красивый суицид Хави