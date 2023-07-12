"У нас лучшая команда, чем Мадрид, и отдельно мы также лучше с некоторой разницей, чем наши соперники. Как член и болельщик я очень доволен командой, которую мы создаем.

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Иньиго Мартинес и Гюндоган – это два игрока, которых хотел Хави. Витор Роке, мы уже можем сказать, что трансфер завершен", – цитирует функционера Marca.

Напомним, что Барселона стремится усилить команду еще двумя или тремя новичками. Каталонцы ищут защитника и двух полузащитников.

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