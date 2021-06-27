Сотрудничество 21-летнего центрбека и Барселоны завершилось. Ницца воспользовалась правом выкупа Тодибо, сообщает официальный сайт каталонцев.

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Отмечается, что "сине-гранатовые" заработали на игроке, который так и не стал важным для команды, 8,5 млн евро. Еще 7 млн ​​прописаны в бонусном фонде. Кроме того, Барселона получит процент от следующего трансфера игрока.

Напомним, что Тодибо перебрался в столицу Каталонии в январе 2018 года за символическую сумму – Тулуза получила всего 1 млн за перспективного тинейджера. За Барсу француз сыграл лишь 5 матчей и регулярно отправлялся в аренды – в Шальке, Бенфику и Ниццу.

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