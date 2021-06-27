Співпраця 21-річного центрбека та Барселони завершилася. Ніцца скористалася правом викупу Тодібо, повідомляє офіційний сайт каталонців.

Мілан готовий допомогти Барселоні позбутися непотрібної зірки

Зазначається, що "синьо-гранатові" заробили на гравцеві, який так і не став важливим для команди, 8,5 млн євро. Ще 7 млн прописані у бонусному фонді. Окрім того, Барселона отримає відсоток від наступного трансферу гравця.

Нагадаємо, що Тодібо перебрався у столицю Каталонії у січні 2018-го року за символічну суму – Тулуза отримала лише 1 млн за перспективного тінейджера. За Барсу француз зіграв лише 5 матчів і регулярно вирушав у оренди – в Шальке, Бенфіку і Ніццу.

Лапорта – це суцільна імпровізація: Барса без чіткого плану підписує гравців Бартомеу, а вибір тренера зовсім не дивує