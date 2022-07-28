Каталонский клуб на своем официальном сайте объявил о достижении договоренности с Севилией по защитнику Жюлю Кунде. Французу еще предстоит пройти медосмотр и подписать контракт с каталонцами.

Барселона не продаст тер Штегена – каталонцы имеют другой план финансового спасения

Ранее СМИ раскрыли подробности сделки. Барселона заплатит за 23-летнего Кунде 50 миллионов евро, еще 10 миллионов будут предусмотрены в виде бонусов. Личный контракт защитника с "кулес" будет рассчитан на 5 лет.

Добавим, что 3 года назад Севилья приобрела Кунде у Бордо за 25 млн евро. Центрбек отыграл за "нервионцев" 133 матча, в которых оформил 9 голов и 3 ассиста.

Могутній столичний десант, каталонське відродження та шоумени з середини таблиці – символічна збірна сезону Ла Ліги