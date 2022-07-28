У руководства Барселоны большие планы на тер Штегена, но они связаны исключительно со спортивными результатами.

Испанские СМИ вчера несколько испугали фанатов Барселоны, сообщив о возможности продажи Марка-Андре тер Штегена. Мол, это произойдет, если Фрэнки Де Йонг останется в клубе. Впрочем, по информации Diario Sport, о таком сценарии не может идти и речи.

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Источники в клубе опровергли информацию о возможной продаже немецкого голкипера ради разгрузки зарплатной ведомости. Ни спортивный менеджмент Барселоны, ни Хави не думают о расставании с тер Штегеном. Он точно останется первым номером команды в новом сезоне, а Иньяки Пенья станет резервным вратарем.

Тер Штеген не продается и не будет, объясняют в клубе. Его трансфер не входит в список возможных решений финансовых проблем каталонцев. В немца очень верят. В Барселоне надеются, что в следующем сезоне Марк-Андре вернется на свой лучший уровень, однако в какой-то момент его, как и любого игрока "блаугранас", могут попросить о снижении зарплаты.

Для решения финансовых проблем совет директоров Барселоны подготовил третий экономический рычаг, который используют в случае необходимости. Эта операция принесет около 100 млн евро и точно позволит зарегистрировать пожилых новичков.

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