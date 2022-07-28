Каталонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості зі Севільєю щодо захисника Жюля Кунде. Французу ще потрібно пройти медогляд і підписати контракт з каталонцями.

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Раніше ЗМІ розкрили подробиці угоди. Барселона заплатить за 23-річного Кунде 50 мільйонів євро, ще 10 мільйонів будуть передбачені у вигляді бонусів. Особистий контракт захисника з "кулес" буде розрахований на 5 років.

Додамо, що 3 роки тому Севілья придбала Кунде у Бордо за 25 млн євро. Центрбек відіграв за "нервіонців" 133 матчі, в яких оформив 9 голів і 3 асисти.

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