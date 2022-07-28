Барселона офіційно домовилася про трансфер Кунде
Барселона успішно закрила чергову сагу літнього трансферного вікна.
Каталонський клуб на своєму офіційному сайті оголосив про досягнення домовленості зі Севільєю щодо захисника Жюля Кунде. Французу ще потрібно пройти медогляд і підписати контракт з каталонцями.
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Раніше ЗМІ розкрили подробиці угоди. Барселона заплатить за 23-річного Кунде 50 мільйонів євро, ще 10 мільйонів будуть передбачені у вигляді бонусів. Особистий контракт захисника з "кулес" буде розрахований на 5 років.
Додамо, що 3 роки тому Севілья придбала Кунде у Бордо за 25 млн євро. Центрбек відіграв за "нервіонців" 133 матчі, в яких оформив 9 голів і 3 асисти.
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