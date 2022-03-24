Каталонский клуб не стоит в стороне от войны, которую развязал террорист Владимир Путин со своей армией на территории Украины.

28, 29, 30 марта и 3 апреля, когда на Камп Ноу будут проходить матчи команд Барселоны, будут созданы специальные пункты для сбора помощи украинцам, страдающим войной. Об этом сообщает официальный сайт клуба .

Реал выделил миллион евро на нужды беженцев из Украины

Клуб призывает приносить основные продукты для малышей, а также детей: молоко, каши, фрукты, овощи, курятину, рыбу, печенье, соки и т.д. Для тех, кто не сможет прийти на стадион, есть возможность помочь финансово, перечислив средства, которыми будет распоряжаться Красный крест.

Напомним, испанские клубы, как и большинство футбольного мира, активно оказывают помощь Украине и пострадавшим нашим землякам.