Барселона обустраивает пункты сбора помощи украинским беженцам
Каталонский клуб не стоит в стороне от войны, которую развязал террорист Владимир Путин со своей армией на территории Украины.
28, 29, 30 марта и 3 апреля, когда на Камп Ноу будут проходить матчи команд Барселоны, будут созданы специальные пункты для сбора помощи украинцам, страдающим войной. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
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Клуб призывает приносить основные продукты для малышей, а также детей: молоко, каши, фрукты, овощи, курятину, рыбу, печенье, соки и т.д. Для тех, кто не сможет прийти на стадион, есть возможность помочь финансово, перечислив средства, которыми будет распоряжаться Красный крест.
Напомним, испанские клубы, как и большинство футбольного мира, активно оказывают помощь Украине и пострадавшим нашим землякам.
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