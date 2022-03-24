Каталонський клуб не стоїть осторонь війни, яку розв'язав терорист Володимир Путін зі своєю армією на території України.

28, 29, 30 березня і 3 квітня, коли на Камп Ноу відбуватимуться матчі команд Барселони, будуть створені спеціальні пункти для збору допомоги українцям, які страждають від війни. Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Реал виділив мільйон євро на потреби біженців з України

Клуб закликає приносити основні продукти для малюків, а також дітей: молоко, каші, фрукти, овочі, курятину, рибу, печиво, соки тощо. Для тих, хто не зможе прийти на стадіон, є можливість допомогти фінансово, перерахувавши кошти, ними розпоряджатиметься Червоний хрест.

Нагадаємо, іспанські клуби, як і більшість футбольного світу, активно надають допомогу Україні й постраждалим нашим землякам.

Росія напала на Україну: нам пропонують провести чемпіонат Європи, УПЛ не переїде за кордон (LIVE)