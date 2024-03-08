Руководство Жироны намерено подписать двух звезд Шахтера, чтобы усилить команду. Речь идет о Георгии Судакове и Артеме Бондаренко.

Команда Мичела продолжает бороться за зону Лиги чемпионов. Жирона опережает Атлетик из Бильбао на девять очков. Если "красно-белые" не растратят свое преимущество над конкурентами и финишируют в первой четверке, то руководство клуба планирует усилить свою команду.

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Как сообщает El nacional, Жирона внимательно следит за Георгием Судаковым и Артемом Бондаренко. Руководство считает, что два игрока Шахтера могут значительно усилить состав. Учитывая, что Довбик и Цыганков хорошо адаптировались к требованиям Мичела и стали незаменимыми, то Жирона надеется, что Судаков и Бондаренко смогут быстро вписаться в команду.

Выход Жироны в Лигу чемпионов 2024/25 – обязательное условие для подписания игроков Шахтера. Мичел якобы уже получил заверение, что в случае квалификации в групповой турнир ЛЧ он получит двух украинских футболистов. По крайней мере шансы на это значительно возрастут.

Напомним, что действующие соглашения Артема и Георгия с Шахтером действуют до 31 декабря 2028 года.

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