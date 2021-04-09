Барселона получила отличные новости из лазарета перед встречей с Реалом.

В расширенный состав на Класико попали 23 футболиста, сообщает официальный Twitter "блаугранас".

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Жерар Пике и Серхи Роберто возвращаются после длительного отсутствия. Центрбек не играл больше месяца из-за травмы колена, которую получил в героическом полуфинале Кубка Испании против Севильи (3:0). Проблемы Роберто с бедром были еще серьезней – он не выходил на поле 2 месяца.

Напомним, матч Реал – Барселона состоится уже завтра (10 апреля), начало в 22:00. Соперники подходят к поединку на 3-м и 2-м местах соответственно, разница между командами составляет два очка.

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