Каталонский гранд на своем официальном сайте объявил о переходе 19-летнего американца. Сумма трансфера составила 21 млн евро, еще 5 Аякс может получить бонусами. Личный контракт рассчитан до лета 2025-го.

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Барселона сразу прописала бешеную клаусулу в размере 400 млн евро. Дест станет первым американцем, который будет выступать за первую команду "блаугранас". Официальная презентация новичка состоится завтра (2 октября).

Сержиньо Дест – воспитанник академии Аякса. За основную команду дебютировал в 2019 году. В прошлом сезоне провел за амстердамцев 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 6 результативных передач.

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