Лион пришел к выводу, что погорячился с ценой на Депая и решил ее снизить, сообщает L'Equipe.

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В трансфере 26-летнего нидерландца заинтересован лично новоиспеченный тренер Барсы Рональд Куман, и французы захотели получить за нападающего не менее 25 млн. В лагере каталонцев считают эту сумму необоснованной, ведь контракт игрока заканчивается следующим летом. Сейчас "ткачи" готовы снизить свои финансовые аппетиты.

В прошлом сезоне Лиги 1 Мемфис провел 13 матчей, в которых отметился 9-ю голами и тремя ассистами.

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