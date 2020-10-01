Каталонський гранд на своєму офіційному сайті оголосив про перехід 19-річного американця. Сума трансферу склала 21 млн євро, ще 5 Аякс може отримати бонусами. Особистий контракт розрахований до літа 2025-го.

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Барселона відразу прописала божевільну клаусулу в розмірі 400 млн євро. Дест стане першим американцем, який виступатиме за першу команду "блаугранас". Офіційна презентація новачка відбудеться завтра (2 жовтня).

Сержиньйо Дест – вихованець академії Аякса. За основну команду дебютував у 2019 році. Минулого сезону провів за амстердамців 36 матчів у всіх турнірах, в яких забив 2 голи і віддав 6 результативних передач.

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