Каталонцы согласовали с Ман Сити переход хавбека Бернарду Силвы, утверждает инсайдер Педру Алмейда.

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Это может быть шестой летний трансфер Барсы после Кристенсена, Кессье, Рафиньи, Кунде и Левандовски. Впрочем, авторитетный Жерар Ромеро советует не торопиться. Барселона действительно готовит 50-60 млн евро за Бернарду, но четкой договоренности с Сити пока нет.

В прошлом сезоне португалец провел 50 матчей, оформив 13 голов и 7 ассистов.

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