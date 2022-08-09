Барселона и Ман Сити согласовали переход Бернарду Силвы, – инсайдер
17:51 - Читати українською
Барселона готовится оформить свой очередной громкий трансфер этим летом.
Каталонцы согласовали с Ман Сити переход хавбека Бернарду Силвы, утверждает инсайдер Педру Алмейда.
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Это может быть шестой летний трансфер Барсы после Кристенсена, Кессье, Рафиньи, Кунде и Левандовски. Впрочем, авторитетный Жерар Ромеро советует не торопиться. Барселона действительно готовит 50-60 млн евро за Бернарду, но четкой договоренности с Сити пока нет.
В прошлом сезоне португалец провел 50 матчей, оформив 13 голов и 7 ассистов.
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