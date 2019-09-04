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Барселона не заплатила Вест Бромвич смешную сумму за юного форварда – англичане готовы обратиться в ФИФА

13:56 85 Читати українською
Барселона не заплатила Вест Бромвич смешную сумму за юного форварда – англичане готовы обратиться в ФИФА
Луи Барри / фото ФК Барселона

Вест Бромвич желает отсудить у Барселоны деньги за юного форварда Луи Барри.

Барселона была обязана заплатить Вест Бромвич 235 тысяч фунтов за Луи Барри. Именно такую сумму установила ФИФА для трансферов несовершеннолетних игроков, передает expressandstar.com.

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Отмечается, что деньги на счет Вест Бромвича до сих пор не поступили. Более того, "сине-гранатовые" игнорируют запросы английского клуба и не реагируют на его требование.

Вест Бромвич считает, что ФИФА поможет урегулировать этот конфликт и вернуть причитающуюся сумму. Барри уже живет в Испании, но технически не может стать игроком Барселоны, пока деньги за него не будут оплачены.

Стоит отметить, что Барри выступает за юниорскую сборную Англии U-16. За 9 матчей в футболке "трех львов" Луи отличился 7-ю голами.

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