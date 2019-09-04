Барселона не заплатила Вест Бромвічу смішну суму за юного форварда – англійці готові звернутись до ФІФА

Вест Бромвіч бажає відсудити в Барселони гроші за юного форварда Луї Баррі.

Барселона була зобов'язана заплатити Вест Бромвічу 235 тисяч фунтів за Луї Баррі. Саме таку суму встановила ФІФА для трансферів неповнолітніх гравців, передає expressandstar.com.

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Зазначається, що гроші на рахунок Вест Бромвіча досі не надійшли. Більш того, "синьо-гранатові" ігнорують запити англійського клубу та не реагують на його вимогу.

Вест Бромвіч вважає, що ФІФА допоможе врегулювати цей конфлікт і повернути належну суму. Баррі вже живе в Іспанії, але технічно не може стати гравцем Барселони, поки гроші за нього не будуть сплачені.

Варто відзначити, що Баррі виступає за юніорську збірну Англії U-16. За 9 матчів у футболці "трьох левів" Луї відзначився 7-ма голами.

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