toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДЖЕНОА - ЮВЕНТУС ОЛІМПІК - ДИНАМО МІЛАН - ІНТЕР

Барселона не зацікавлена у придбанні Грізманна

18:12 335 Читать на русском
Барселона не зацікавлена у придбанні Грізманна
Антуан Грізманн / фото: ФК Атлетіко

Форварда Ателетіко Антуана Грізманна не буде у каталонському клубі найближчого літа.

Сьогодні повідомлялося, що нападник "матрацників" Антуан Грізманн замислився над тим, щоб покинути Атлетіко після вильоту з Ліги чемпіонів.

Барселона нібито готова активувати клаусулу Грізманна і платити йому величезну зарплату, проте ESPN повідомляє, що "блаугранас" не планують підписувати француза під час літнього трансферного вікна.

Неймар відновив перемовини з Реалом після вильоту ПСЖ з Ліги чемпіонів – Барселона визначила свою позицію

У Каталонії уважно спостерігають за іншими нападниками. Зокрема, мова про Луку Йовіча з Айнтрахта Ф та Максиміліано Гомеса, який представляє Сельту.

Грізманн заробляє в Атлетіко 24 млн євро на рік і Барселона не готова платити таку величезну зарплатню футболістові. Контракт 27-річного футболіста з "матрацниками" розрахований до літа 2023 року. У складі мадридців він провів 248 матчів, в яких забив 130 голів і зробив 48 гольових передач.

Один із найкращих

Теги
Іспанія Барселона Барселона Антуан Грізманн Антуан Грізманн Атлетіко Атлетіко Трансфери Трансфери Чемпіонату Іспанії
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
1
год
:
36
хв
Мілан
21:30
Інтер
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук