Барселона не зацікавлена у придбанні Грізманна

Форварда Ателетіко Антуана Грізманна не буде у каталонському клубі найближчого літа.

Сьогодні повідомлялося, що нападник "матрацників" Антуан Грізманн замислився над тим, щоб покинути Атлетіко після вильоту з Ліги чемпіонів.

Барселона нібито готова активувати клаусулу Грізманна і платити йому величезну зарплату, проте ESPN повідомляє, що "блаугранас" не планують підписувати француза під час літнього трансферного вікна.

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У Каталонії уважно спостерігають за іншими нападниками. Зокрема, мова про Луку Йовіча з Айнтрахта Ф та Максиміліано Гомеса, який представляє Сельту.

Грізманн заробляє в Атлетіко 24 млн євро на рік і Барселона не готова платити таку величезну зарплатню футболістові. Контракт 27-річного футболіста з "матрацниками" розрахований до літа 2023 року. У складі мадридців він провів 248 матчів, в яких забив 130 голів і зробив 48 гольових передач.

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