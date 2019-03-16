Неймар возобновил переговоры с Реалом после вылета ПСЖ с Лиги чемпионов – Барселона определила свою позицию

Потенциальный трансфер форварда ПСЖ Неймара в Реал получил реальные шансы на осуществление.

После рокового вылета ПСЖ с 1/8 финала Лиги чемпионов от Манчестер Юнайтед Неймар не желает оставаться в парижском клубе, сообщает Marca.

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По информации издания, отец бразильца возобновил переговоры с представителями Реала относительно трансфера сына в мадридский клуб.

Барселона, которой ранее СМИ приписывали желание вернуть Неймара, никак не реагирует на намерение 27-летнего нападающего покинуть Париж, поэтому такой трансфер нивелируется.

Зато ПСЖ в лице президента клуба Нассера Аль-Хелаифи намерен сохранить Неймара, предложив ему дополнительные спонсорские контракты.

В текущем сезоне Лиги 1 Неймар провел лишь 13 матчей из-за травм.

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