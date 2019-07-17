Барселона не собирается платить за Неймара ни одного цента – трансфер на грани срыва

Барселона может отказаться от трансфера Неймара из-за непомерных финансовых аппетитов ПСЖ.

Каталонский гранд был заинтересован в возвращении 27-летнего бразильца на Камп Ноу, однако принципиальная позиция катарских владельцев, а также напряженные отношения между двумя клубами делают этот трансфер почти невозможным, информирует Mundo Deportivo.

Барселона не планирует тратить на приобретение Неймара ни одного цента, предлагая чемпионам Франции двух собственных игроков – Коутиньо плюс Умтити или Ракитич. Однако ПСЖ пока отказывается рассматривать возможность любых обменов.

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Парижане стремятся получить за свою звезду минимум 222 млн евро, которые были выплачены Барсе летом 2017 года. Прямо сейчас эта сумма является неподъемной для "блаугранас", которые уже взяли кредит в банке на 35 млн евро, подписывая Гризманна.

Кроме этого, возможный камбэк Неймара серьезно осложняет президент ПСЖ Нассер Аль-Хелаифи, который категорически отказывается общаться с Бартомеу. Правая рука эмира Катара считает, что "блаугранас" вели себя недостойно, контактируя с бразильцем тайком от французского клуба весной этого года.

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Бартомеу не исключает, что на кульминацию трансферной саги придется ждать до последнего дня лета, но уже сейчас президент занял принципиальную позицию – за Неймара платить он не будет.

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