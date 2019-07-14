Неймар назвал поражение ПСЖ от Барселоны лучшим моментом в своей карьере

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар рассказал о самых ярких моментах своей карьеры.

"Лучший момент в футболе? У меня таких два. Сначала была победа на Олимпийских играх с Бразилией, а затем камбэк с Барселоной против ПСЖ. Чувства, которые мы пережили после шестого гола... Я никогда не испытывал ничего подобного, это было невероятно.

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Это было абсолютно... Мы все сошли с ума после этого! Считаю, что это было лучшее чувство для всех нас", – сказал Неймар в интервью Oh My Goal.

К слову, этим летом агенты активно работают над возвращением бразильца в Барселону, о чем уже заявили футболист и его представители.

Напомним, Неймар не прибыл на тренировочный сбор ПСЖ, объяснив это участием в благотворительном мероприятии. Ранее сообщалось, что бразилец сразу отправится в Испанию для поиска дома и подписания контракта с Барселоной, за которую выступал с 2013 по 2017 годы.

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